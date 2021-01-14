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Dünya Meksika'da bir aile yok edildi
Dünya

Meksika'da bir aile yok edildi

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:53:00 -
Meksika'da bir aile yok edildi

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Guanajuato kentine bağlı Irapuato ilçesinde bir aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırıda 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, silahlı saldırganların olay yerine iki araçla geldiğini ve evde bulunan aileyi otomatik silahlarla taradığını bildirdi.

Olayın ardından sorumluların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da en etkin suç örgütleri olarak kabul edilen "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.

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