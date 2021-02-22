Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığını ve alev aldığını belirtti. Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.