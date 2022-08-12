  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika’da alkollü sürücüden dehşet! 1 polis ölü, 3 polis yaralı
Dünya

Meksika’da alkollü sürücüden dehşet! 1 polis ölü, 3 polis yaralı

Meksika’da alkollü sürücünün yol kenarındaki polislere çarptığı feci kazada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 17:44:00 -
Meksika’da alkollü sürücüden dehşet! 1 polis ölü, 3 polis yaralı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de, alkollü sürücü ve arkadaşının bulunduğu araç trafik denetimi için yol kenarında bulunan 4 polise çarptı. Şehir kamerası tarafından kaydedilen olayda, hızla gelen araç polislere çarparak birkaçını hava savurdu. Kaza sonrası polislerden biri hayatını kaybederken, diğer 3’ü ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Yaralı polislerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu fakat durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Operasyon sonrası yakalandılar

Olaydan sonra kaçan araçta bulunan biri şoför olmak üzere 2 kişi yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yetkililer olayın sorumlusu olan gençlerin alkollü olduklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23