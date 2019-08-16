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Meksika'da "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen bulundu

16 Ağustos 2019 Cuma 10:49
Meksika'da "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.

Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:49
  1. Bangladeş
  2. Göçmen
  3. Meksika
  4. Sri Lanka

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