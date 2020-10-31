Meksika'da, ABD'deki göçmenlere Trump'a karşı oy kullanma çağrısı yapan valiye uyarı

ANKARA (AA) - Meksika'da hükümet, ABD'deki Meksikalı göçmenlere başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı oy kullanmaları çağrısı yapan Michoacan eyaleti Valisi Silvano Aureoles'e uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, yaptığı açıklamada, Vali'nin başka bir ülkenin seçimlerine müdahale niteliğindeki sözleriyle Meksika'yı zor durumda bıraktığını belirterek, "Başka bir ülkenin iç işlerine, seçimlerine müdahale etmeniz, yetki alanınız olmayan dış politikada rol üstlenmeniz bana göre anayasayı ihlal anlamına gelmektedir." dedi.

Cordero, Aureoles'in sözlerinin Meksika'nın uluslararası konumuna zarar verdiğini vurguladı.

Aureoles, dün sosyal medyada paylaştığı videoda Meksikalı göçmenleri Trump aleyhine oy vermeye çağırarak "Bu, uzun bir geceyi, ırkçılığın, nefrete dayalı yargılamanın ve insanlık dışı hakaretlerin uzun gecesini sona erdirmek için bir fırsattır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki adaylık kampanyasında doğrudan Meksikalı göçmenleri hedef alan söylemleri eleştirilere sebep olmuştu. Trump, kampanya konuşmalarından birinde Meksikalı göçmenler hakkında, "Ülkeye uyuşturucu getiriyorlar, suç getiriyorlar, tecavüzcüler ve varsayalım ki bazıları da iyi insanlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.