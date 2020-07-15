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Aktüel

Meksika'da 56 yılda 73 binden fazla kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 01:05:36 -
Meksika'da 56 yılda 73 binden fazla kişi kayboldu

ANKARA (AA) - Meksika'da 1964'ten bu yana 73 bin 201 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika İçişleri Bakanlığınca yayıklanan bir raporda, Meksika'da son 56 yılda toplam 73 bin 201 kişinin kayıp olduğu, 3 bin 978 tane de gizli mezarın tespit edildiği belirtildi.

Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, konuya ilişkin açıklamasında, "Altmışlardan beri, ilk kayıttan bugüne kadar 73 bin 201 kişinin kayıp olduğunu gerekli yerlere bildirdik." dedi.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.







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