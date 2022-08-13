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Dünya Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem
Dünya

Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın Michoacan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-13 08:43:00 -
Meksika’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Michoacan eyaletindeki Huetamo kasabasının 34 kilometre batısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini, 56 kilometre olarak açıkladı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Sarsıntının başkent Meksiko'da da hissedildiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirtti.

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