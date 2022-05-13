  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Meksika ve Peru merkez bankalarından sürpriz hareket!
Ekonomi

Meksika ve Peru merkez bankalarından sürpriz hareket!

Fed'in sıkılaşma hamlesini takiben Meksika Merkez Bankası ve Peru Merkez Bankası faiz artışı kararı aldı. Peru Merkez Bankası politika faizini 13 yılın zirvesine çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 12:32:00 -
Meksika ve Peru merkez bankalarından sürpriz hareket!

Fed'in sıkılaşma hamlesini takiben Meksika Merkez Bankası ve Peru Merkez Bankası faiz artışı kararı aldı. Peru Merkez Bankası politika faizini 13 yılın zirvesine çıkardı.

Fed'in sıkılaşma kararı küresel merkez bankalarında yankı bulmaya devam ediyor.

Birçok bankanın ardından Meksika ve Peru merkez bankaları da politika faizini artırma kararı aldı.

Meksika Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 7 seviyesine çekti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin bu seviyeye çıkarılacağı yönündeydi.

Banka faiz artışının yanında sıkılaşma adımlarının devam edeceği yönünde de sinyaller verdi. Son yapılan faiz artışıyla birlikte birbirini izleyen 8 toplantıda 3 puanlık faiz artışı yapılmış oldu.

Meksika'nın ardından Peru'dan da faiz artışı hamlesi geldi. Peru Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 5 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede faiz 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede geçen ay enflasyon yüzde 8'e yükselerek 1990'ların sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay