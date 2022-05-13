Meksika ve Peru merkez bankalarından sürpriz hareket!

Fed'in sıkılaşma hamlesini takiben Meksika Merkez Bankası ve Peru Merkez Bankası faiz artışı kararı aldı. Peru Merkez Bankası politika faizini 13 yılın zirvesine çıkardı.

Fed'in sıkılaşma kararı küresel merkez bankalarında yankı bulmaya devam ediyor.

Birçok bankanın ardından Meksika ve Peru merkez bankaları da politika faizini artırma kararı aldı.

Meksika Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 7 seviyesine çekti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin bu seviyeye çıkarılacağı yönündeydi.

Banka faiz artışının yanında sıkılaşma adımlarının devam edeceği yönünde de sinyaller verdi. Son yapılan faiz artışıyla birlikte birbirini izleyen 8 toplantıda 3 puanlık faiz artışı yapılmış oldu.

Meksika'nın ardından Peru'dan da faiz artışı hamlesi geldi. Peru Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 5 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede faiz 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede geçen ay enflasyon yüzde 8'e yükselerek 1990'ların sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.