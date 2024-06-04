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Dünya Meksika seçimlerinde şok suikast! Sokak ortasında vuruldu!
Dünya

Meksika seçimlerinde şok suikast! Sokak ortasında vuruldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 14:32:00 - 2024-06-04 14:48:37
Meksika seçimlerinde şok suikast! Sokak ortasında vuruldu!

Meksika'da Claudia Sheinbaum'un devlet başkanı seçilmesinden 1 gün sonra, Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, silahlı saldırıda öldürüldü.

Meksika’da Claudia Sheinbaum'un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilmesinden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, silahlı saldırıda öldürüldü.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEN KAÇIRILMIŞTI

Figueroa, Eylül 2023’te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.
Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.
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