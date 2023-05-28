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Dünya Meksika Peru ile ilişkilerini askıya aldı
Dünya

Meksika Peru ile ilişkilerini askıya aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 14:57:00 -
Meksika Peru ile ilişkilerini askıya aldı

Peru tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika’nın Peru ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

Peru'da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen ve eski Başkan Pedro Castillo'nun görevden alınması ile sonuçlanan siyasi krizde Castillo'ya açıkça destek veren Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Peru Kongresi tarafından istenmeyen kişi ilan edilmişti. Olaydan aylar sonra Lopez Obrador basına yaptığı konuşmada Peru Devlet Başkanı Dino Boluarte'nin yönetimi işgal ettiği süre boyunca Peru ile diplomatik ve ticari ilişkilerin askıya alındığını ancak bunun kalıcı olarak bağları koparma değil bir ara verme durumu olduğunu duyurdu. Kolombiya ve Şili'nin de içinde bulunduğu Pasifik İttifakı'nın dönem başkanlığını meşru olmadığı gerekçesiyle Peru Devlet Başkanı Dino Boluarte'ye devretmek istemeyen Obrador, "Başkanlığı gasp eden hanıma görevi teslim etmeyeceğim. Peru'da normallik ve demokrasi olmadığı sürece onlarla ekonomik veya ticari ilişki istemiyoruz" dedi. Başkan Obrador geçtiğimiz günlerde de eski başkan Pedro Castillo'nun Aralık 2022'de görevden alınması olayını "İktidar mafyasının komplosu" olarak nitelendirmişti. Lopez Obrador'un kararı sonrası basına konuşan Dino Boluarte, ise "Meksika halkının zekasının yanında bu büyük bir cehalettir" ifadesini kullandı.

KRİZ, PEDRO CASTİLLO'NUN MECLİSİ FESHETMESİYLE BAŞLAMIŞTI

Peru'da 7 Aralık 2022 günü eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun meclisi feshederek olağanüstü hal ilan etmesi ile başlayan siyasi krizde Peru Kongresi tarafından görevden alınmasına karar verilen Castillo, başkent Lima'daki Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmak üzereyken tutuklanmıştı. Peru'nun Meksika'daki Büyükelçisi Pablo Monroy ise 21 Aralık 2022 tarihinde Peru Kongresi tarafından istenmeyen kişi ilan edilmiş ve ülkesinden sığınma hakkı alan Pedro Castillo'nun eşi ve 2 çocuğuyla Meksika'ya gelmişti. Peru Kongresi 22 Mayıs'ta ülkenin iç işlerine karıştığı ve Pasifik İttifakı'nın geçici başkanlığını devretmediği gerekçeleriyle Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u istenmeyen kişi ilan etme kararı almıştı.

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