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Aktüel Meksika, halkın ülkenin tüm plajlarına erişimini sağlamak için yasa çıkardı
Aktüel

Meksika, halkın ülkenin tüm plajlarına erişimini sağlamak için yasa çıkardı

Yasa, oteller, restoranlar veya diğer mülk sahipleri için ülke plajlarına erişimi kısıtlamaları halinde 49 bin dolara kadar para cezası da öngörüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:58:41 -
Meksika, halkın ülkenin tüm plajlarına erişimini sağlamak için yasa çıkardı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da mülk sahiplerinin, halkın, yolu olmayan plajlara ulaşması için kendi arazileri üzerinden erişime izin vermelerini gerektiren bir yasa çıkarıldı.

Çevre Bakanlığı, arazi sahiplerine erişim için tazminat ödeneceğini duyurdu.

Yasa, oteller, restoranlar veya diğer mülk sahipleri için, ülke plajlarına erişimi kısıtlamaları halinde 49 bin dolara kadar para cezası da öngörüyor.

Meksikalılar, uzun zamandır yerel halkı, plajın “kendi” alanlarından uzak tutmak için bariyerler koyan ya da bekçi çalıştıran özel restoran kulüp ve otellere tepki gösteriyordu.

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