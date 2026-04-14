Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Papa 14. Leo'ya destek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Papa 14. Leo’nun savaşların sona ermesi ve dünyada barışın güçlenmesi yönündeki çağrısına destek verdi. Sheinbaum, Papa’nın yaklaşımını hem siyasi hem de insani açıdan değerli bulduklarını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun dünya barışına ilişkin yaptığı çağrıyı desteklediklerini açıkladı. Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Papa’nın savaş karşıtı tutumunu takdir ettiğini belirtti.

Meksikalı lider, Papa’nın mesajının belirli ülkelere değil, tüm dünyaya yönelik bir çağrı olduğunu vurgulayarak, bu yaklaşımın uluslararası gerilimlerin azaltılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, sürekli olarak barış çağrısında bulunan Papa 14. Leo'yu takdir ettiğini vurguladı.

Sheinbaum, Papa 14. Leo'nun barış mesajının yalnızca ABD ya da İsrail’e değil, tüm uluslara yönelik olduğunu ifade ederek, "Papa’nın kimseye müdahale etmeme ve dünyada barışı sağlama çağrısında bulunan bu duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Papa 14. Leo'nun tutarlı bir duruş sergilediğine dikkati çeken Sheinbaum, "Bu, yalnızca bir dini değil aynı zamanda bir devleti de temsil eden ve dünyayı barışa davet eden birinin yürütmesi gereken görevi onurlandıran, oldukça Hristiyanca bir duruş." diye konuştu.

Sheinbaum, Meksika’nın dış politikasının, ülke anayasasında da yer alan "halkların kendi kaderini tayin hakkı, içişlerine müdahale etmeme ve çatışmaların barışçıl çözümü" ilkeleri doğrultusunda yürütülmeye devam ettiğini hatırlattı.

Papa 14. Leo, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda dünya barışı için düzenlenen dua etkinliğinde, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirtmişti.

Her yerde tehditlerin öne çıkmaya başladığını dile getiren Papa, "Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

