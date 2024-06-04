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Dünya Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçimleri kazanan Sheinbaum'u kutladı
Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçimleri kazanan Sheinbaum'u kutladı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 07:02:00 - 2024-06-04 07:04:30
Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçimleri kazanan Sheinbaum'u kutladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 2 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, 1 Ekim'de başkanlık kuşağını Sheinbaum'a teslim ederek görevini tamamlayacağını belirtti.

Seçimleri Sheinbaum'ın kazanmasının Meksika için tarihi bir olay olduğunu dile getiren Obrador, "Kendimi çok mutlu hissediyorum, görev süremizi tamamlıyoruz, büyük bir memnuniyetle emekli olacağım, başkanlık kuşağını Claudia'ya teslim ettiğimde şunu söyleyeceğim: Görev tamamlandı." ifadesini kullandı.

Sheinbaum ile dün konuştuğunu ve kendisini seçim başarısından ötürü tebrik ettiğini hatırlatan Obrador, "Meksika'yı sadece erkeklerin yönettiği 200 yılın ardından devlet başkanlığı koltuğunu bir kadına devrediyorsun, gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Obrador, "zeki" ve "saygın" bir akademisyen olduğunu vurguladığı Sheinbaum'ın, Meksiko Belediye Başkanlığı sürecinde ciddi tecrübe kazandığını kaydetti.

- "Dünyada çok fazla insanı mutlu ettiğine inanıyorum"

Sheinbaum ile bir araya geleceğini belirten Obrador, "Birbirimizi göreceğiz, elbette birkaç gün içinde bu buluşma gerçekleşecek. Şu anda çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Onu arayan, tebrik eden çok sayıda devlet başkanı ve lider var. Bu seçim sonucunun dünyada çok fazla insanı mutlu ettiğine inanıyorum." diye konuştu.
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