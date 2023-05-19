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Dünya Meksika, çalınan 65 Hispanik öncesi arkeolojik parçayı teslim aldı
Dünya

Meksika, çalınan 65 Hispanik öncesi arkeolojik parçayı teslim aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 06:57:00 -
Meksika, çalınan 65 Hispanik öncesi arkeolojik parçayı teslim aldı

Meksika'dan çeşitli tarihlerde çalınan Hispanik öncesi 65 arkeolojik parçanın, yetkililerin girişimleri sonucu ABD'den teslim alındığı bildirildi.

Yetkililer, ABD'nin San Diego kentindeki Meksika Başkonsolosluğuna Hispanik öncesi dönemden kalma 65 parçanın iade edildiğini duyurdu.

Kurtarılan parçaların Meksika Körfezi kültürüne ait olduğu ve Mezoamerikan dönemini yansıtması açısından önemli eserler olduğu belirtildi.

Eserlerin, Meksika'nın başkenti Meksiko'da yer alan ve dünyanın en büyük antik sanat koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Ulusal Antropoloji Müzesi'ne teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

Yurt dışına kaçırılan 79 tarihi eser aynı şekilde Meksikalı yetkililerin diplomatik çabaları sonucu 10 Haziran 2022'de ABD'den geri alınmıştı.

Meksika, dünyanın en eski uygarlıklarından Maya ve Aztek medeniyetlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.
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