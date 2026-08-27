Orijinalinden ayırt etmesi oldukça zor: İkinci el otoda can yakan tuzak

Uyarıya rağmen satın alınan araca 7 ay sonra el konuldu! Tarcan, İstanbul'daki şubelerine 24 Kasım 2025'te getirilen bir otomobilde şasi numarası üzerinde oynama tespit ettiklerini ve hem alıcıyı hem de satıcıyı uyardıklarını da anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "O gün arkadaşlar Kırşehir'den geldi. 'Bak kardeşim, bu arabanın şasi numarasında oynama var. Yani şasi numarası change edilmiş, başka bir arabadan şasi numarası değiştirilmiş' dedik. Tabii satıcı bize inanmadı. 'Öyle bir şey olamaz, ben de daha önce bu arabayı aldım, sattım. Hiç kimse bir şey söylemedi' dedi. Bizden çıktıktan sonra 2-3 ekspertize daha girdi. 'Bu aracın şasi numarasında herhangi bir şey yok' denilmiş. Kırşehir'e gelen arkadaş alıp gitti arabayı. Aldıktan yaklaşık 7 ay sonra araca polisler el koymuş. Biz uyarmamıza rağmen aracı aldı. Şimdi, 'Ben ne yapacağım?' diyor. Kardeşim ben seni 7 ay önce uyarmıştım. 'Bak bu arabanın şasi numarasında oynama var' demişim. 'Abi biz diğer ekspertizlere de güvendik, bundan dolayı mağdur olduk' dedi. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok."