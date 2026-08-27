Orijinalinden ayırt etmesi oldukça zor: İkinci el otoda can yakan tuzak

Kaçak araçlara yönelik takip çağrısı! Yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçların daha sıkı takip edilmesi gerektiğini ifade eden Sami Tarcan, şasi numarası değiştirilmiş bir aracın yıllar sonra tespit edilmesi halinde mevcut sahibinin ciddi mağduriyet yaşayabildiğine dikkati çekti. Şasi numarası üzerinde şüpheli bir işlem tespit edildiğinde kolluk ekiplerine bildirimde bulunulması gerektiğini belirten Tarcan, "Düşünsenize, bir vatandaş arabayı almış, 8 sene sonra elinden gidiyor. Bu adamın ne günahı var? Geriye dönük mahkemeler açılıyor, belki geriye dönük satıcılar öldü, vefat etti veya hiçbir durumu yok. Ne oluyor? 3 sene, 4 sene, 5 sene mahkemeler sürüyor. Bazen bize de kızıyorlar, 'Abi şasi numarasını sen yakaladın ama niye polise bildiriyorsun?' Ben bildirmezsem bu sefer sorumluluğu ben alıyorum. Ben bunu alıcıya söylemesem arabayı alacak. 2 sene sonra, 3 sene sonra, belki 5 sene sonra yakalanacak. O demeyecek mi bana, 'Sen bu arabayı bana niye söylemedin?' diye. Burada biz mecburen eğer ki şasi numarasında oynama, herhangi bir şey varsa ekiplere maalesef ki bildirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.