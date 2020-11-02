Mekke’de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi

Mekke'de meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok bölgede sel ve taşkınlar meydana geldi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar yağmurların neden olduğu ani sellere karşı azami önlem almaları konusunda uyarıldı. Müdürlük, ayrıca vatandaşlara alçak yerlerden ve elektrik akımını ileten metal cisimlerle temastan kaçınmaları uyarısında bulundu.