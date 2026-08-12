İzmir'de otel banyosunda trans bireyin şüpheli ölümü! Şofben ihtimali araştırılıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Konak ilçesinde kaldığı apart otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan trans birey Batuhan G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Banyoda sıcak suyun şofbenle sağlandığı belirlenirken, Batuhan G.'nin elektrik akımına kapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
İzmir'in Konak ilçesinde bir apart otelde kalan trans birey Batuhan G., otelin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Batuhan G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ölümüne şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Banyoda hareketsiz halde bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde bir apart otelde meydana gelen olayda trans birey Batuhan G. hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.15 sıralarında Alsancak Mahallesi 1463 Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi.
İddiaya göre, zaman zaman söz konusu otelde kalan Batuhan G.'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler otele sevk edildi
İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Odaya giren ekipler Batuhan G.'yi banyoda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batuhan G., Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Batuhan G., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şofben ihtimali araştırılıyor
Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde banyodaki sıcak suyun şofben aracılığıyla sağlandığı belirlendi.
Batuhan G.'nin şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması beklenirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.