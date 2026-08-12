  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
48 saat boyunca etkiler: Sadece dişler değil ağız kokusu sorunları yaşayanlar: Kurtulmak için bu adım destek olacak 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede Yasa tamam, peki Demirtaş’ın durumu ne olacak? DEM tahliye için tarih bile verdi Dört büyüklerin toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı: Peki şimdi bu işin sonu ne olacak? Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı Her fırsatta internete giriyoruz Bağlanmayı çok sevdik! İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası dikkat çekti! Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza
Avrupa
11
Yeniakit Publisher
Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Batı Avrupa'nın, kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadığını söyledi.

#1
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Ağustos ayının Avrupa ve Kuzey Yarımküre'nin diğer bölgelerinde tatil sezonunun en yoğun dönemi olduğuna işaret eden Nullis, buna rağmen birçok ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi ile acil durum yönetimi, müdahale ekipleri ve sağlık çalışanlarının aşırı hava koşulları nedeniyle yoğun şekilde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

#3
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Nullis, "Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a göre Batı Avrupa, kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadı. Küresel olarak ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi tahmini temel değerden (1850-1900 ortalaması) 1,47 santigrat derece daha yüksek olmasıyla kayıtlara geçen en sıcak ikinci temmuz ayı yaşandı." dedi.

#4
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Nullis, Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin yaz ayının dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

#5
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Nullis, "Yoğun ve uzun süreli kuraklık, tarım, nehir seviyeleri, ulaşım ve enerji üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmanın yanı sıra yangın riskini de artırıyor." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Japonya ve Güney Kore'nin, geçen hafta Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi olağanüstü ve rekor sıcaklıklar yaşadığını hatırlatan Nullis, Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde de şiddetli muson yağışları ve sellerin etkili olduğunu belirtti.

#7
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Nullis, "Dünya Meteoroloji Örgütü, insani yardım kuruluşları için hazırladığı haftalık Küresel Hidrometeoroloji Tarama raporunda, bu hafta Kuzeydoğu ve Batı Hindistan, Doğu Pakistan, Nepal, Bangladeş, Bhutan, Myanmar ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde ani sel ve toprak kayması riskiyle birlikte şiddetli ve yer yer çok şiddetli yağışlar konusunda da uyarıda bulundu." diye konuştu.

#8
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Aşırı hava koşullarının, güvenilir ve zamanında tahminlere ve erken uyarılara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladığını dile getiren Nullis, bu nedenle "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin, Dünya Meteoroloji Örgütü ve üyeleri için en önemli öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

#9
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

#10
Foto - Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu
Spor

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımını Talisca'nın penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Soluğu Ankara'da aldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Soluğu Ankara'da aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!
Dünya

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir b..
Çin İngiliz donanmasına sızdı!
Dünya

Çin İngiliz donanmasına sızdı!

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait insansız K3 Scout gözetleme botlarında kullanılan Çin yapımı bileşenlerin, Çin'deki bir IP adresine gizl..
Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!
Spor

Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!

Erzurumspor FK yeni sezon kadro planlamasında dikkat çeken iki hamle yaptı. Mavi-beyazlı ekip, Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada’yı k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23