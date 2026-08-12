Kayıtlara geçen en sıcak dönem Avrupa cehennemi yaşıyor

Aşırı hava koşullarının, güvenilir ve zamanında tahminlere ve erken uyarılara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladığını dile getiren Nullis, bu nedenle "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin, Dünya Meteoroloji Örgütü ve üyeleri için en önemli öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.