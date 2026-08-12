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Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

Amedspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna katmak istiyor.

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Foto - Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, yeni sezon öncesi sağ bek ve forvet transferleri planlıyor.

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Foto - Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

Bu bağlamda gündemde olan isimler de netleşti.

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Foto - Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

AMEDSPOR, ALİ TURAP BÜLBÜL VE OUMAR DIAKITE'NİN PEŞİNDE Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri, Amedspor'un peşinde olduğu 2 ismi duyurdu.

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Foto - Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

Buna göre yeşil-kırmızılılar, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül ve Reims'den Oumar Diakite için girişimlerde bulunuyor.

#5
Foto - Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!

21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girdi. 22 yaşındaki Fildişi Sahilli Diakite'nin ise Fransız ekibiyle 2 sene daha kontratı var.

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