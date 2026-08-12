Amedspor, Galatasaraylı yıldız ismi transfer ediyor!
Amedspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna katmak istiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amedspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, yeni sezon öncesi sağ bek ve forvet transferleri planlıyor.
Bu bağlamda gündemde olan isimler de netleşti.
AMEDSPOR, ALİ TURAP BÜLBÜL VE OUMAR DIAKITE'NİN PEŞİNDE Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri, Amedspor'un peşinde olduğu 2 ismi duyurdu.
Buna göre yeşil-kırmızılılar, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül ve Reims'den Oumar Diakite için girişimlerde bulunuyor.
21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girdi. 22 yaşındaki Fildişi Sahilli Diakite'nin ise Fransız ekibiyle 2 sene daha kontratı var.
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