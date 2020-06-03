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Aktüel

Mekanik Mayın Temizleme Aracıyla tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:01:44 -
Mekanik Mayın Temizleme Aracıyla tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile mayın tarlalarının detaylı taranarak, tespit edilememiş mayınların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerince, arazilerde şiş ve metal dedektörüyle mayınların tespiti ve imhası, ikinci aşamada ise uzaktan kumandalı Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile mayın bulunabilecek alanın taranarak, tespit edilememiş mayınların etkisiz hale getirildiği görüntülerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son bir haftada 21 antipersonel mayının tespit edildiği, 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısının 81 bin 483'e ulaştığı kaydedildi.

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