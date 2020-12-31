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Aktüel Mehmetçikten yeni yıl mesajı
Aktüel

Mehmetçikten yeni yıl mesajı

MSB'nin yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajına yer verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:26:26 -
Mehmetçikten yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajına yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajı verdi.

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "al bayrağın gölgesinde, milletin emrinde" vatani görevini sürdürdüğü, hem Türkiye'de hem de dünyada barışın teminatı için mücadelenin devam ettiği belirtilerek, denizde, karada ve havada askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.


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