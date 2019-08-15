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Mehmetçik'ten nefes kesen operasyon! 70 metrelik halatla tırmandılar

Erzincan'da güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerininde olduğu değerlendirilen 3 teröristin, dik bir yamaçta 70 metrelik bir halatla tırmanılan mağarada öldürüldüğü öğrenildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:53
Mehmetçik'ten nefes kesen operasyon! 70 metrelik halatla tırmandılar

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ilçenin Acemoğlu Kabanı bölgesinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Operasyon öncesi, teröristleri sağ olarak ele geçirmek teslim olmayanları ise etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde kararlı ve titiz çalışma çalışma yapan güvenlik güçleri, 12 Ağustos Pazartesi günü Acemoğlu Kabanı bölgesinde bir terörist tespit etti.

Kaçmaya çalışıp bölgedeki bir mağaranın alt kısmına gelen terörist, aynı gün yaklaşık 70 metre yükseklikteki mağaraya halatla tırmanmaya çalışırken SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Bu teröristin etkisizleştirilmesi sonrası bölgedeki diğer teröristlerin de sağ yakalanması ya da etkisizleştirilmesi için bölgeye çok sayıda seçkin jandarma timi sevk edildi.

Bölgeye gelen timler, etkisizleştirilen teröristin girmeye çalıştığı mağaranın yerini belirleyerek içerisindeki diğer teröristlerin kaçma ihtimaline karşın çevreyi sararak gerekli tedbirlerini aldı.

Bu kapsamda tamamen dik bir uçurumda yer alan mağarayı karşıdan gören hakim bir tepeye de timler konuşlandırıldı.

"Teslim ol' denildi, ateş ettiler

Mehmetçik hem kendi güvenliğini hem de teröristlerin kaçmaması için gerekli tedbirleri aldıktan sonra mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulunuldu.

Gece boyunca bölgede kalan Mehmetçik, defalarca yapılan çağrılara teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine mağaraya 13 Ağustos Salı günü operasyonla girmeye karar verdi.

Uçurumdaki girişi dışında başka giriş çıkışı bulunmayan mağaraya günün ağarması sonrası girmeye karar veren Mehmetçik, mağaraya nefes kesen operasyonla girmeyi başardı.

Seçkin operasyon timlerinin mağaraya girme hazırlığı sırasında teröristlerin mağaradan çıkarak ateş açma ihtimaline karşın söz konusu mağara, karşısındaki hakim tepeye konuşlanan timlerin de aralarında bulunduğu timlerce farklı noktalardan yoğun şekilde ateş altına alındı.

Böylece dikkati dağıtılan teröristlerin mağaradan çıkıp operasyon timlerine saldırı yapması önlenirken operasyon timi de uçurumlarla kaplı sarp araziden ilerleyerek mağaranın girişine geldi.

Çatışmada 2 terörist daha öldürüldü

Mağaraya girerek, tüm ikazlara rağmen teslim olmayan teröristlerle adeta burun buruna kahramanca çatışmaya giren operasyon timi, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Mehmetçik'in başarıyla tamamladığı nefes kesen operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarayla bağlantısı olan bir başka mağara daha tespit edildi.

Her ikisi de doğal olan söz konusu mağaralarda ve teröristlerin üzerilerindeki aramalarda, teröristlere ait olan ve genellikle örgütün sözde sorumlularının kullandığı bir M-16 marka makineli tüfek, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda el bombası, 1 telsiz ve çeşitli gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ve delil niteliğinde olmayan malzeme jandarma ekiplerince mağaralar ile imha edildi.

Eylem hazırlığındaydılar

Operasyonda etkisiz hale getirilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Teröristler arasında çok sayıda eylemden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:53
  1. Erzincan
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