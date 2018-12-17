Mehmetçik'ten mesajı verdi: Nerede kalmıştık
Bir süre önce Hatay'a getirilen askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket ederken, araçların geçtiği bölgede "Nerede kalmıştık." yazısı görüldü.17 Aralık 2018 Pazartesi 19:40
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden, Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.
"Nerede kalmıştık"
Askeri araçların, güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü.
Araçların geçtiği dağlık bölgenin manzarasında komandoların yazdığı "Nerede kalmıştık." yazısı göze çarpıyor.
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