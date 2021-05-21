Mehmetçik'ten Libya ordusuna özel eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun görüntülerini paylaştı.
Sınır hattında teröristlere göz açtırmayan Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin elini uzattığı ülkere yardımcı olmaktan da geri durmuyor.
Libya Silahlı Kuvvetleri'ne su altı eğitimi
Askerlerimiz tarafından son olarak Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla 'Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun verildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından eğitime dair bir de video yayınlandı.
'Sabır, akıl ve sorumluluk' anlayışıyla
Yayınlanan video, "Libya Silahlı Kuvvetleri personeline, "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla Su Altı Mühimmat İmha Kursu verildi." notuyla paylaşıldı.