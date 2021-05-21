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Dünya Mehmetçik'ten Libya ordusuna özel eğitim
Dünya

Mehmetçik'ten Libya ordusuna özel eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 23:37:00 - 2021-05-21 23:38:23
Mehmetçik'ten Libya ordusuna özel eğitim

Sınır hattında teröristlere göz açtırmayan Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin elini uzattığı ülkere yardımcı olmaktan da geri durmuyor.

Libya Silahlı Kuvvetleri'ne su altı eğitimi

Askerlerimiz tarafından son olarak Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla 'Su Altı Mühimmat İmha Kursu'nun verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından eğitime dair bir de video yayınlandı.

'Sabır, akıl ve sorumluluk' anlayışıyla

Yayınlanan video, "Libya Silahlı Kuvvetleri personeline, "Sabır, Akıl ve Sorumluluk" anlayışıyla Su Altı Mühimmat İmha Kursu verildi." notuyla paylaşıldı.

 

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