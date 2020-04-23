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Aktüel

Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

2020-04-23 14:46:39 -
Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarıyla kutluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı köylerdeki çocukların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Kümbet köyü ziyaretinde bayramlarını kutlayan jandarma personeline İstiklal Marşı'nı okuyan minik Esranur Öker, Mehmetçiği duygulandırdı.

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