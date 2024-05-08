Mehmetçikten Kosova askerlerine ALKAR'lı VURAN dersi! Zırhlı aracın tepesinden havan topu çıkıyor!

Türkiye, Sırp tehdidi altındaki Kosova'ya askerî desteği sürdürüyor. NATO misyonu kapsamında bu ülkede bulunan Mehmetçikler, Priştine'ye verilmiş Türk silahlarının kullanımı konusunda Kosovalılara ders veriyor.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki askerler, burada bir süredir konuşlu bulunan BMC yapımı zırhlı araç VURAN ve bu araca entegre edilmiş havan topu ALKAR'ı Kosova güçlerine ezberletiyor.

ASELSAN'ın 120 mm'lik havan toplu ALKAR'ın entegre edilmesiyle VURAN zırhlısı çok farklı bir kimliğe bürünerek muharip özelliğe kavuşmuş, 'Türk icadı' olarak görülen bu yenilikçi ürün yurtdışında da büyük beğeni toplamıştı.

ALKAR toplu VURAN zırhlısının satıldığı ülkelerden birinin Kosova olduğu gerçeği, Priştine'de geçtiğimiz yılki Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında ortaya çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O tatbikatta ALKAR'lı VURAN zırhlısının yanında Otokar yapımı Kobra (Cobra), ROKETSAN imzalı tanksavar sistemi OMTS ve MKE'nin ağır makineli otomatik tüfeği PMT-76 dikkat çekmişti.

Kosova aynı zamanda Baykar'dan 5 adet Bayraktar TB2 satın alarak bu SİHA'ları geçtiğimiz yıl envanterine katmıştı.

MEHMETÇİKTEN 'VURAN' DERSLERİ

BMC şirketi tarafından imâl edilen mayına dayanıklı ağır zırhlı personel taşıyıcı (MRAP/ZPT), tavanında bulunan kapakların açılmasıyla ortaya çıkan havan namlusundan top mermisi ateşliyor.

1500 ilâ 8 bin metre arasındaki herhangi bir menzilde istenen noktayı vurma özelliğine sahip havan topu, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da kullanılıyor.

ALKAR-VURAN şimdi Kosova Güvenlik Gücü 'FSK'nın en etkili silahlarından biri durumunda. 2009 yılında kurulan ve 2018'den itibaren silahlı kuvvetlere dönüşme süreci devam eden FSK, operasyonel eğitim desteğini Türk askerlerinden alıyor.

Gerçekleşen eğitim faaliyetine ilişkin yayınladığı açıklamada FSK, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusu eğitmenlerince VURAN araçlarının güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitimler verildi. FSK, gelişme planını baz alarak kapasitelerini artırıyor, uluslararası ortakların desteğiyle NATO ordularının en yüksek standartlarına yükseltiliyor."

SIRBİSTAN KOSOVA'YI TANIMIYOR

Geçtiğimiz yıl Kosova kuzeyinde Sırp kökenli yerel halkın belediye seçimlerini boykot etmesi ve sandıktan çıkan Arnavut kökenli isimleri tanımaması bölgede gerilimi artırmış, kendisini Kosova'daki Sırpların hâmisi olarak gören Sırbistan askerî müdahale sinyali vermişti.

Bölgede tansiyonu bir anda artıran gelişmeler sonrasında hem NATO görev gücü KFOR devreye girdi hem de Türkiye, bölgeye 500 Mehmetçikten oluşan birlik gönderdi.

Mehmetçiklerin çoğu, ülkede tansiyonun düşmesiyle Türkiye'ye döndü ancak KFOR bünyesindeki askerlerin bu ülkedeki görevi devam ediyor.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan, ülke toprakları üzerinde hak iddia ediyor.