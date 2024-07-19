Mehmetçik'ten Irak ve Suriye'de operasyon! 15 terörist daha sarı torbada
TSK'nın yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonları devam ediyor. MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı teröristin etkisiz gele getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."
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