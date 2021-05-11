Mehmetçikten hayat kurtaran ders

Türkiye, Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki- Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı. Terör örgütü üyeleri giderken geride çoğunluğu okul, hastane, köprü ve park alanları başta olmak üzere tüm bölgeye binlerce tuzaklı mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Yüzlerce insan bu patlayıcı ve mayınlar yüzünden hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Patlayıcılardan en çok çocuklar zarar gördü. Bugüne kadar binlerce patlayıcıyı etkisiz hale getiren Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki çocukları korumak için onları eğitmeye karar verdi. Barış Pınarı Harekâtı'nın hemen her noktasında okullarda mayın ve EYP farkındalık eğitimine başladı. Yüzlerce okulda 10 binden fazla çocuğa Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından verilen eğitimlerde çocuklara bu gibi durumlarda karşılaştıklarında ne yapacakları anlatıldı. Barış Pınarı çocukları, bu acı dersler sayesinde kendilerini ve ailelerini hain örgütün tuzakladığı mayın ve patlayıcılardan korumayı öğrendi.

Eğitimler tüm bölgede devam ederken 49. Komando Tugay Komutanlığı da Resulayn'da sorumluluk sahasında bulunan 101 okulda çocuklara mayın ve EYP farkındalık eğitimi veriyor. Eğitimlere Arapça bilen TSK personeli de eşlik ediyor. Köy okullarında haftada 1 saat olarak verilen derslerde minik öğrencilere mayın, patlayıcılar ve patlamamış mühimmatlar çeşitleri görseller üzerinden tanıtılıyor. Terör örgütünün yöntemleri anlatılıyor. Çocuklara bu tarz durumlarda karşılaştıklarında patlayıcıya dokunmaması, hareket ettirmemesi ve kendisinin ya da ailesinin en yakın birliğe haber vermesi gerektiği tek tek anlatılıyor.

Merkezi Şimal İlkokulu'nda eğitim veren 49. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı METİ Komutanı, "Amacımız bu bölgede yaşayan çocuklarımızı korumak. Onları eğiterek yapmaları gereken hususları öğretiyoruz. Onlar da bunu ailelerine anlatıyor. Bu şekilde örgütün geride bıraktığı mayın ve patlayıcıdan daha az insanın etkilenmesini istiyoruz" dedi. Derse giren çocuklardan Hasan Salih Sincar (12), derste gördüğü hiçbir şeye yaklaşmayacağını söylerken Hatice Sincar da (11), "Türk askerleri bize eğitim veriyor. Ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kapı kapı arama

Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde teröristlere göz açtırmayan TSK, düzenli olarak köy ve şehir merkezlerinde meskun mahal aramaları gerçekleştiriyor.

Bu aramalar sayesinde terör örgütlerine yardım ve yataklık eden şahıslar tespit ediliyor ve döşenmiş olan mayın ve el yapımı patlayıcıların imhası gerçekleştiriliyor. TSK bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 2 bin 354 EYP ve bin 197 mayını tespit edilerek etkisiz hale getirdi.