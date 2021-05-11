  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Kalın'dan ortak mücadele çağrısı
Sanayi üretimi verisi açıklandı
Adana Demirspor’dan Süper Lig açıklaması
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Gündem Mehmetçikten hayat kurtaran ders
Gündem

Mehmetçikten hayat kurtaran ders

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayatın normalleşmesi için büyük çaba gösteren Mehmetçik, okul okul geziyor. Mehmetçik bölgede yaşayan çocuklara tuzaklı mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) hakkında farkındalık eğitimi veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:06:00 -
Mehmetçikten hayat kurtaran ders

Türkiye, Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki- Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı. Terör örgütü üyeleri giderken geride çoğunluğu okul, hastane, köprü ve park alanları başta olmak üzere tüm bölgeye binlerce tuzaklı mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Yüzlerce insan bu patlayıcı ve mayınlar yüzünden hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Patlayıcılardan en çok çocuklar zarar gördü. Bugüne kadar binlerce patlayıcıyı etkisiz hale getiren Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki çocukları korumak için onları eğitmeye karar verdi. Barış Pınarı Harekâtı'nın hemen her noktasında okullarda mayın ve EYP farkındalık eğitimine başladı. Yüzlerce okulda 10 binden fazla çocuğa Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından verilen eğitimlerde çocuklara bu gibi durumlarda karşılaştıklarında ne yapacakları anlatıldı. Barış Pınarı çocukları, bu acı dersler sayesinde kendilerini ve ailelerini hain örgütün tuzakladığı mayın ve patlayıcılardan korumayı öğrendi.

Eğitimler tüm bölgede devam ederken 49. Komando Tugay Komutanlığı da Resulayn'da sorumluluk sahasında bulunan 101 okulda çocuklara mayın ve EYP farkındalık eğitimi veriyor. Eğitimlere Arapça bilen TSK personeli de eşlik ediyor. Köy okullarında haftada 1 saat olarak verilen derslerde minik öğrencilere mayın, patlayıcılar ve patlamamış mühimmatlar çeşitleri görseller üzerinden tanıtılıyor. Terör örgütünün yöntemleri anlatılıyor. Çocuklara bu tarz durumlarda karşılaştıklarında patlayıcıya dokunmaması, hareket ettirmemesi ve kendisinin ya da ailesinin en yakın birliğe haber vermesi gerektiği tek tek anlatılıyor.

Merkezi Şimal İlkokulu'nda eğitim veren 49. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı METİ Komutanı, "Amacımız bu bölgede yaşayan çocuklarımızı korumak. Onları eğiterek yapmaları gereken hususları öğretiyoruz. Onlar da bunu ailelerine anlatıyor. Bu şekilde örgütün geride bıraktığı mayın ve patlayıcıdan daha az insanın etkilenmesini istiyoruz" dedi. Derse giren çocuklardan Hasan Salih Sincar (12), derste gördüğü hiçbir şeye yaklaşmayacağını söylerken Hatice Sincar da (11), "Türk askerleri bize eğitim veriyor. Ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kapı kapı arama

Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde teröristlere göz açtırmayan TSK, düzenli olarak köy ve şehir merkezlerinde meskun mahal aramaları gerçekleştiriyor.

Bu aramalar sayesinde terör örgütlerine yardım ve yataklık eden şahıslar tespit ediliyor ve döşenmiş olan mayın ve el yapımı patlayıcıların imhası gerçekleştiriliyor. TSK bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 2 bin 354 EYP ve bin 197 mayını tespit edilerek etkisiz hale getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB İsrail'e sahip çıktı! Skandal açıklama
Dünya

AB İsrail'e sahip çıktı! Skandal açıklama

Avrupa Birliği (AB) işgalci İsrail'in saldırılarını görmezden gelerek Doğu Kudüs ve Gazze'de gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu...
Ağlama duvarını bile terk ettiler
Dünya

Ağlama duvarını bile terk ettiler

ABD'nin desteği ile Filistinlilere zulmeden radikal Yahudiler Hamas'ın sert çıkmasıyla ağlama duvarını bile terk ettiler.
‘Kudüs'ün Kılıcı’ adlı operasyon başladı
Dünya

‘Kudüs'ün Kılıcı’ adlı operasyon başladı

Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak 'Kudüs'ün Kılıcı' adını verdikleri operasyonları başlatt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay