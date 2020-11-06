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Aktüel Mehmetçikten "can dostlara" eğitim
Aktüel

Mehmetçikten "can dostlara" eğitim

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:01:20 -
Mehmetçikten "can dostlara" eğitim

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Köpek Timlerince, "Askeri Köpekleri Hava Aracına Alıştırma ve İntikal Eğitimi"nin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan nöbetimizde her daim bizlere yoldaşlık eden can dostlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Köpek Timlerince, Askeri Köpekleri Hava Aracına Alıştırma ve İntikal Eğitimi icra edildi."

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