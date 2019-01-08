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‘Mehmetçik’in gıdasına bakanlık güvencesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edildi.

08 Ocak 2019 Salı 12:27
‘Mehmetçik’in gıdasına bakanlık güvencesi

Tarım ve Orman Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığı ile geçen yıl imzaladığı protokol kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan et, kuru gıda ve fındık gibi ürünler bakanlıkça karşılandı.

TSK’da görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, ihtiyaç duyulan gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edildi.

Et ve Süt Kurumu da devrede

Bu kapsamda TSK’nın kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünleri ihtiyacı Et ve Süt Kurumunca (ESK) karşılandı. ESK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl toplam 23,8 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. Bunun 12 bin tonu sığır eti, bin 158 tonu koyun eti, 6 bin 321 tonu beyaz et ve 4 bin 326 tonu da şarküteri ürünlerinden oluştu. Her iki kurumla bu yıl için yaklaşık 27 bin 500 ton ürün satışı için anlaşma yapıldı. Bunun 14 bin tonu sığır eti olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de geçen yıl TSK’nın fındık ihtiyacını karşıladı. Bu kapsamda, TSK’ya 380 ton fındık teslim edildi.

17 kalem kuru gıda sağlandı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) de pirinç, bulgur, mercimek gibi kuru gıda ihtiyacında TSK’nın yanında yer aldı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, TSK’ya 17 kalem kuru gıda sağladıklarını belirterek “Toplamda 44 milyon 111 bin 820 kilogramlık ürünün teslimatı gerçekleştirildi” dedi.

Öğrencilerin de hizmetinde

Çiftçilerden alınan ürünleri işleyip paketlediklerini anlatan Poyraz, “Bu ürünleri, TSK’mızın kahraman ve fedakar evlatları yanında, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan gençlerimizin, üniversite mutfaklarından çıkan yemekler vesilesiyle öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin de istifadesine sunuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş, Trakya Birlik ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de TSK’nın ihtiyaçları için devreye giren kurumlar arasında yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:27
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  4. et
  5. kuru gıda
  6. fındık
  7. TSK
  8. Et ve Süt Kurumu (ESK)
  9. Jandarma Genel Komutanlığı
  10. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
  11. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
  12. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
  13. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  14. Tariş
  15. Trakya Birlik
  16. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

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