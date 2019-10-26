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Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü!

Hain bir saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından an be an kaydedildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:13

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, pusu kurup hain saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

Öldürüldüler

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi.

O anlarda kameralar da kayıttaydı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:13
  1. PKK
  2. Ypg
  3. sızma girişimi

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı2 sa önce
    Vur mehmedim vur,yer gök inlesin CHP,hdp dinlesin.
  • BERKER CANOĞLUBERKER CANOĞLU3 sa önce
    HELAL TÜRK ASKERİME...ELLERİN DERT GÖRMESİN...İYİ ATIŞTI
  • VATANDAŞVATANDAŞ3 sa önce
    alaaaaellerinize sağlık
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi4 sa önce
    Ne güzel 
  • tuğrultuğrul4 sa önce
    Ohhhh! çok enfes oluyor bu gavurların gebertilmesi. 10 tane kurşun gitti ama bu domuz sürüsü iki kayıp daha verdi. Ellerine sağlık Mehmedim. Hainleri Gebert ki dünya huzur bulsun
  • göktürkgöktürk6 sa önce
    20 sene aralıksız dağda taşta her türlü çatışma alanlarında adeta 3.kolum olan mg-3 le sayısız mermi attım derinine girmeden o ateşi kesme diyen dilin öbür dünyada sana güzel şahitlik yapsın savaşçılar savaşçısı HZ.HAMZA ra askeri düşmanın beşinci kol faaliyetleri bitmez . ama islamın bayraktarı olan güzel türkiyem o kolları koparır atar.işbirlikçiler her zaman vardı.yine var ama düşmanı tanıyoruz.tertiplenmemiz ona göre. kominist marksistçi maocular vatansızlar onların tasmasını tutan emperyalist kan emiciler.şunu unutmayın ALLAH C.C izniyle EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ.......

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