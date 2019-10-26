Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü!
Hain bir saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar kameralar tarafından an be an kaydedildi.26 Ekim 2019 Cumartesi 13:13
Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, pusu kurup hain saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.
Öldürüldüler
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.
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