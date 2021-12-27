Mehmetçik ‘Yeşil Vatan’ için her yıl 250 bin fidan dikiyor

Yeşil Vatan için yılda ortalama 250 bin fidanı toprakla buluşturan Mehmetçik, ayrıca bu fidanları ‘ordu malı’ gibi kayıt altına alarak takiplerini de yapıyor. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi de başarıyla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen proje, tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına, atıkları dönüştürmek için "kompost cihazlar" yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderiliyor. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.