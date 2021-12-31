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Gündem Mehmetçik vurdukça PKK dökülüyor
Gündem

Mehmetçik vurdukça PKK dökülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarında etkisiz hale getirdiği teröristleri PKK aylar sonra açıklamak zorunda kaldı. Örgüt medya organlarından yaptığı açıklamada, “6’sı Şubat ayında Garê’ye yapılan işgal saldırısına karşı verilen direnişte, 34’ü ise Zap, Avaşîn ve Metîna’da 6 ay boyunca devam eden savaşta katledildi.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:10:00 -
Mehmetçik vurdukça PKK dökülüyor

YENİ AKİT / ANKARA

Mehmetçik vurdukça dökülmeye devam eden PKK, kaybettiği teröristleri aylar sonra açıklayarak, Türk ordusunun son teknolojisi karşısında ne kadar zavallı duruma düştüklerini ortaya koyuyor.

Terör örgütünün medya yapılanması üzerinden yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin sınır ötesindeki başarısı karşısında ne kadar aciz duruma düştüğünü anlattı. PKK yaptığı yazılı açıklamada, “6’sı Şubat ayında Garê’ye yapılan işgal saldırısına karşı verilen direnişte, 34’ü ise Zap, Avaşîn ve Metîna’da 6 ay boyunca devam eden savaşta katledildi. Başta son teknolojilerle üretilen silahlar olmak üzere her türlü modern savaş aygıtlarıyla donatılan Türk ordusuna Zap, Avaşîn ve Metîna cephelerinde isimlerini Kürt halkının 2021’deki direniş almanağına yazdıran gerillaların mücadele öykülerinden önemli kesitleri derledik. Türk ordusunun 2021 yılında Garê, Zap, Metîna ve Avaşîn’e dönük saldırılarında toplam 40 HPG ve YJA Star gerillası silahlarla katledildi.” ifadelerini kullanarak Mehmetçik korkusunu bir kez daha dile getirdi.

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