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Aktüel

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

2020-04-29 14:36:37 -
Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

ANKARA (AA) - Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin sağ bacağını kaybetmesine neden olduğu 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa ziyarette bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ziyarete ilişkin fotoğraflarla birlikte, "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi." ifadeleri kullanıldı.


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