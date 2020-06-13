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Aktüel

Mehmetçik kimsesiz kadın için ev yaptırdı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde harabe evde yaşam mücadelesi veren kimsesiz kadının yardımına Mehmetçik yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:33:53 -
Mehmetçik kimsesiz kadın için ev yaptırdı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde harabe evde yaşam mücadelesi veren kimsesiz kadının yardımına Mehmetçik yetişti. Aralarında para toplayan askerler, kadının 1 aylık mutfak masrafını karşılarken, yeni bir ev yapmak için de harekete geçti.


Jandarma ve yardımseverlerden toplamda 40 bin TL para toplanırken, ilçe belediyesi evin temeli ve dış duvarı için malzeme temini yaptı. Beyaz eşya ve halıları ise ilçe kaymakamlığı sosyal yardımlaşma müdürlüğü temin etti. Çınar’a bağlı Kuruyazı köyünde ikamet eten 51 yaşındaki Hayriye Ernim’in babası geçtiğimiz aylarda vefat etti. Şimdiye kadar evlenmeyen ve kimsesi bulunmayan Ernim, harabe evde yaşama tutunmaya başladı. Durumdan haberdar olan Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Ernim’e yardım etmek için harekete geçmişti. Mehmetçik tarafından başlatılan yardım kampanyasına halk, belediye ve sosyal yardımlaşma grupları birleşince yaşlı kadının evi yapıldı. Evi tamamlanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

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