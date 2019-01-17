Mehmetçik kar kış demeden teröristlere göz açtırmıyor Jandarma Genel Komutanlığı yaklaşık 1 metre karda teröristlere karşı operasyon düzenleyen komandoların fotoğrafını yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım hesabından yaklaşık 1 metre karın içinde terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Durma, git, Mehmedim açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola" notuyla paylaştı. Paylaşım takipçilerin büyük ilgisini çekti.

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