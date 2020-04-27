Mehmetçik ihtiyaç sahibi kadının yardımına koştu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde harabe evde yaşam mücadelesi veren kimsesiz kadının yardımına Mehmetçik yetişti. Aralarında para toplayan askerler, kadının 1 aylık mutfak masrafını karşılarken, kendisine yeni bir ev yapmak için de harekete geçti.

Çınar’a bağlı Kuruyazı köyünde ikamet eten 51 yaşındaki Hayriye Ernim’in babası geçtiğimiz aylarda vefat etti. Şimdiye kadar evlenmeyen ve kimsesi bulunmayan Ernim, harabe evde yaşama tutunmaya başladı. Durumdan haberdar olan Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Ernim’e yardım etmek için harekete geçti. Ernim’in 1 aylık mutfak masrafını karşılayan Mehmetçik, bununla da yetinmeyerek kadına yeni bir ev yapmak için kolları sıvadı. Kendi aralarında para toplayan Mehmetçik, civar köylerden de gönüllülük esası ile katkı vermelerini istedi.

Ernim’in evi jandarma ekiplerinin yardımıyla yıkılırken kimsesiz kadın, komşusuna yerleştirildi.

Her ihtiyacı Mehmetçik tarafından karşılanan Ernim, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.