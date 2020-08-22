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Aktüel Mehmetçik hayat kurtardı
Aktüel

Mehmetçik hayat kurtardı

Saros körfezinde kazaya karışan kayıktaki 5'i çocuk 7 kişi, Mehmetçik tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:27:03 -
Mehmetçik hayat kurtardı

ANKARA (AA) - Mehmetçik, Saros körfezinde bir jet skinin çarptığı kayıktaki 5'i çocuk 7 kişiyi kurtardı.

4. Mekanize Piyade Tugayı Mecidiye tesisleri yakınında bir kayığa jet ski çarptı. Mehmetçik, tesislerdeki cankurtaran teknesiyle kayıktaki 7 kişiyi sahile getirdi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, diğerleri yakınlarına haber vererek kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

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