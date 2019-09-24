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Mehmetçik düzensiz göçmenleri dev dalgaların arasından kurtarmış

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtarmasının görüntüleri yayımlandı.

24 Eylül 2019 Salı 11:03
Mehmetçik düzensiz göçmenleri dev dalgaların arasından kurtarmış

Sahil Güvenlik güçlerinin Edirne'nin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, fırtınanın dev dalgalar oluşturduğu Ege'de Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor.                 

Düzensiz göçmenlerin tek tek Sahil Güvenlik gemisi güvertesine çıkarılırken adeta zamanla yarışıldığının yer aldığı görüntülere kurtulanların denizde kalanların kurtarılması için yakarışları da yansıyor.

Kahramanlık örneği sergileyen bazı askerlerin de dev dalgalara aldırış etmeden denize atlayıp göçmenleri kurtarışı ve son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kalması görüntülerde yer alıyor.

Olay

19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başlamış,
düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitmişti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarılmıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:03
  1. Edirne
  2. Enez
  3. Mehmetçik
  4. Anadolu Ajansı

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