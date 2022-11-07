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Aktüel Mehmetçik, Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayacak
Aktüel

Mehmetçik, Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayacak

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine Mehmetçik de katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:20:00 -
Mehmetçik, Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayacak

Derlenen bilgiye göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada’nın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Katar’da 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupasında görev yapacak. 1 milyondan fazla kişinin Katar’da bulunacağı, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupasında güvenliğin sağlanmasına yönelik hazırlıklar bir süre önce başladı. Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan’ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

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