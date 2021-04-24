Mehmetçik aman vermiyor! Terör örgütü PKK'nın paniği telsiz konuşmalarına yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği "Pençe Kartal-2" operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Canlı yayında teröristlerin telsiz konuşmalarını aktardı

A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, çok özel bir bilgiyi canlı yayında paylaştı. Ulak, teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde olduklarını aktardı. Ulak, teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu duyurdu.

Ulak'ın aktardığına göre teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" diyerek seslendiği ortaya çıktı. Operasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.

Bölgeye komandolar indirildi

Hava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Saha temizliği çalışmasına komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri katıldı.

Çok sayıda hedef vuruldu

Operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Uzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.