Mehmetçiğin PKK’ya attığı pençenin çığlığı Avrupa’dan yükseliyor

Göksel Çağlav Ankara

Mehmetçiğin PKK’nın terör inlerine girmesiyle birlikte Avrupa’nın bir çok ülkesinde çığlık sesleri yükselmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK üslerini vurdukça acısı Fransa’dan Almanya’dan çıkmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kilit Operasyonu icra edilmeye başlandı.

Harekatın eş zamanlı çok yönlü olarak başlamasıyla birlikte teröristler başlarını saklandıkları inlerden daha çıkartmadan mermilerin hedefi olmaya başladılar. Mehmetçik daha önce düzenlediği operasyonlarda başarılı olan tekniklerin bir çoğunu da bu harekatta kullanarak, terörle mücadelede başarı ve kararlılığın çıtasının daha da yükseltildiğini ortaya koydu.

Harekatın başlamasından saatler sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ekranların karşısına çıkarak başlatılan operasyonla ilgili bilgiler vermeye başladı. Ancak teröristler için iş işten çoktan geçmiş, etkisiz hale getirilenler, in yanı sıra kaçacak yer bulamayarak teslim bayrağı çekenler olmuştu.

Açıklamanın ardından bölücü silahlı terör örgütünün Avrupa ayağı sokaklara dökülmeye ağlama duvarlarına koşmaya başladı.

PKK’nın Avrupa yapılanmasının başını çeken Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi gibi yapılanmalar Fransa, Almanya gibi ülkelerin büyük şehirlerinde sokaklara çıkarak ellerindeki paçavralar ve örgütün bebek katili elebaşının posterleriyle gösteri yapmaya çalıştılar.

Başlatılan harekatın durdurulması için adeta yalvarmaya başlayan yapılanmalar da PKK ile birlikte sonlarının yaklaştığını anlamaya başladılar.