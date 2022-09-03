Mehmetçiğin karşısına çıkamayan teröristler fotokapanlarla savaşıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Ağır kayıplar vererek mağara ve tünellerden başını çıkaramaz hale gelen, lojistiğinin kesilmesi ise açlıktan isyan çıkarmaya başlayan teröristler, Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyinde Hakur ve Metina’da ele geçirdiği bölgelerdeki hakim tepeleri izlemek içinde bölgeye, yaban hayvanlarını da izlemekte kullanılan fotokapanlar ve MOBESE’ler kurdu. Bölgedeki arazinin yapısına göre ağaç, direk, kaya parçası veya toprağa yerleştirilen kameralar ile tespit edilen teröristlerin gittikleri yönler, taşıdıkları malzemeler, hatta konuşmaları bile kaydedilerek harekat merkezlerine görüntü ve bilgi aktarılıyor. Alınan bilgiler ve görüntüler doğrultusunda da yeni bir operasyonun fitili ateşleniyor.

Tavşan gibi avlanıyoruz

Terör örgütü elebaşlarının “Tavşan gibi avlanıyoruz” sözleriyle korkulu rüyaları haline gelen İHA ve SİHA’ların yanı sıra şimdi de fotokapan ve MOBESE’lerden de korkar hale gelen teröristler, bulabildikleri kameraları imha etmek istediklerinde bile yanına yaklaşamıyorlar. Kameranın yerleştirilmiş olduğu bölgenin tuzaklanmış olabileceği düşünülerek uzaktan ateş ederek imha etmeye çalışıyorlar. Örgütün medya organlarında da iki teröristin kameralara ateş açarken ve bir kadın teröristin kameralarla çekilmiş görüntüleri yayınlandı.