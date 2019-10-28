Mehmetçiği desteklemeyenin filmi izlenmeyecek!

Hasan Türkmen Ankara

Türkiye’yi karıştırmak için tezgahlanan olaylarda ön saflarda yer alıp, sınır güvenliğimiz için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemeyen sözde sanatçılara, bir tokat da AK Partili Develi Belediyesinden geldi.

Mehmetçiği desteklemeyen sanatçılara yer yok!

Kayseri Develi Belediyesi olarak Ekim ayında yapılan olağanüstü meclis oturumunda Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi yayınladıklarını belirten ve kahraman Mehmetçiğe destek vermeyen sözde sanatçıların filmlerinin belediyenin kültür merkezinde izletilmeyeceğini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Milli Savunma Bakanlığımızın ve devletimizin diğer kurumlarının 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Millet gişede gömdü!

Gezi Parkı olayları, Kaz Dağları olayı gibi emperyalistlerin ve karanlık ellerin tezgahladığı olaylarda ağaçları bahane ederek Türkiye’de iç savaş çıkarmayı amaçlayan sözde sanatçılar, yaklaşık 2 aydır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan acılı annelerin çığlığına sağır, ormanları yakan terör örgütü PKK’ya sessiz kalmıştı. Son olarak da sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na da destek vermeyen sözde sanatçılara, vatandaşlar sessiz kalmadı. Yeni filmleri vizyona giren sözde oyuncuların filmlerine gitmeme kararı alan vatandaşlar, sosyal medyada birleşerek o filmleri protesto ediyor.