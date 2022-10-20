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Siyaset Mehmetçiği bile savunamayacak kadar acizler! 6’lı masada kimyasal sessizlik
Siyaset

Mehmetçiği bile savunamayacak kadar acizler! 6’lı masada kimyasal sessizlik

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya attığı alçak iftiraya yönelik kamuoyu büyük tepki gösterirken 6'lı masa sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:58:00 - 2022-10-20 22:14:19

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlenmiş, 17 terörist daha yok edilmişti. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin başlattığı bir girişimli Türk askerine alçak bir iftira atıldı. Mehmetçik'in, teröristleri öldürdüğü operasyonda 'kimyasal silah' kullandığı yalanı öne sürüldü.

"Mal bulmuş mağribi" gibi algı operasyonuna katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşarak, örgütün Türk askerinin kimyasal silah kullandığına dair iftiralarına destek verdi. 

6'lı masada çıt yok

Terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın alçak iftirasına ülkeyi yönetmeye talip olan 6'lı masa ise sessiz kaldı. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti; Fincancı'nın alçak iftirasını görmezden gelerek üç maymunu oynadı.

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