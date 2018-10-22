Mehmet Zeki Okur hayatını kaybetti
15. Dönem Zonguldak, 16. Dönem Kayseri milletvekilliği yapan eski milletvekili Mehmet Zeki Okur hayatını kaybetti.22 Ekim 2018 Pazartesi 17:41
Eski milletvekili Mehmet Zeki Okur vefat etti.
Okur'un cenazesi, Antalya Meydankavağı Camisi'nde yarın kılınacak ikindi namazını müteakip Türbeli Camisi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
MEHMET ZEKİ OKUR KİMDİR?
Samsun'da 1936 yılında dünyaya gelen Okur, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
15. Dönem Zonguldak, 16. Dönem Kayseri milletvekilliği yapan Okur, evli ve 3 çocuk babasıydı.
YORUM YAZ