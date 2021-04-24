Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Hakk'a yürüdü
Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Muazzez Işıldar Hakk'a yürüdü. Merhume Işıldar'ın cenazesi namazının, yarın öğle namazını müteakiben Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde kılınacağı öğrenildi.
Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Muazzez Işıldar, Hakk'a yürüdü.
Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek
Merhume Işıldar'ın cenaze namazı, yarın (Pazar), öğle namasını müteakiben, Edirnekapı Mihrimah Camisi'nde kılınacak. Merhumenin cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.
Medipol Mega Hastane'sinde tedavi görüyordu
Muazzez Işıldar'ın vefatına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Mehmet Zahid Kotku hocamızın muhterem kızı Muazzez Işıldar hacıannemiz, tedavi gördüğü Medipol Mega Hastanesi'nde vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Ailesine sabırlar dilerim." dedi.