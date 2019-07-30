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Mehmet Yiğiner yeniden başkan

- MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Yiğiner, 498 oyla yeniden başkanlığa seçildi

30 Temmuz 2019 Salı 17:06
Mehmet Yiğiner yeniden başkan


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi.

Seçimlere 907 delegenin 660'ı katıldı. Mehmet Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını alarak kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından konuşan başkan Mehmet Yiğiner, sağlıklı ve güzel bir genel kurul geçirdiklerini belirterek, "Hep birlikte ve beraber olmalıyız. Çünkü biz böyle güçlüyüz." dedi.

Yeni seçilen yönetim kurulu toplu olarak basın mensuplarına poz verdi.

Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz.

Denetim kurulu: İbrahim Erdinç Ünal, İbrahim Gökdemir, Ziyarettin Üçpınar.

Disiplin kurulu: Hilmi Yaman, Hayri Çağatay Cengiz, Naim Öztürk, Ömer Yılmaz, Haldun Sarı.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:06
  1. Mehmet Yiğiner
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