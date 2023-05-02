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Siyaset Mehmet Uçum: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmezse tam bağımsızlığa darbe olur
Siyaset

Mehmet Uçum: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmezse tam bağımsızlığa darbe olur

Yeniakit Publisher
2023-05-02 00:56:00 - 2023-05-02 00:58:15

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir canlı yayında, '2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur' dedi.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 14 Mayıs cumhurbaşkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da seçimi 'darbe' ile kıyasladı.

"Darbe olur"

"İktidar değişikliği , Türkiye'nin bağımsızlığına bir darbe olur" diyen Uçum: "Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program." ifadelerini kullandı.

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