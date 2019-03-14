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Mehmet Tosun çalışmalarını sürdürdü

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Yalıkavaklılarla buluştu.

14 Mart 2019 Perşembe 01:25
Mehmet Tosun çalışmalarını sürdürdü

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Yalıkavaklıların gönlünü fethetti.

 

Mehmet Tosun, Yalıkavak Balıkçı Barınağından başladığı ziyaretlerine akşam saatlerine kadar yine Yalıkavak ve çevre mahallelerinde devam etti. Yalıkavak Balıkçı Barınağında denizcilerle kahvaltıda bir araya gelen Mehmet Tosun, denizcilerin sorunlarını dinledi. Tosun, Yarımada genelinde uzun zamandır yaptıkları çalışmalarla denizcilerin mahalle mahalle yaşadıkları sorunları bildiklerini ve bunların çözümü için projeler üretmeye başladıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ilk işlerinin belediyeyi kurumsal bir yapıya döndürmek olduğunu belirten Tosun, denizcilerin sorunlarıyla ilgilide gereken tüm girişimleri yapacaklarını söyledi.

 

“Emekleriniz Karşılıksız Kalmayacak”

 

Mehmet Tosun Yalıkavak Balıkçı Barınağının ardından KADEM merkezini ziyaret etti. Derslikleri tek tek gezen Tosun, hem yetkililerle hem de kursiyer kadınlarla el sanatları üzerine sohbet etti. Tosun, kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için birçok farklı projelerinin olduğunu belirterek, “İki tane el sanatları köyü yapacağız. Bir tanesi Etrim’de olacak Karaova bölgesinde, diğeri de Dereköy civarında olacak. Bütün bu el sanatları merkezlerimizde ürettiğimiz el emeği göz nuru eserlerimizin tamamı buralarda satılacak. Yöresel ürünler pazarlanacak ve aynı zamanda halı tezgâhlarımız da olacak. Buraları tur güzergahlarına alacağız ve bunu da TÜRSAB’la görüştük. El emeklerinizin karşılığını alabilmeniz için gerekli tüm çalışmaları yapacağız” dedi.

 

Pazar Esnafı ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

 

KADEM’in ardından Yalıkavak Pazar Yerini ziyaret eden Mehmet Tosun, hem esnafların hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pazarcı esnafını tek tek dolaşan Tosun, esnafın sorunlarını dinledi. Vatandaşların sık sık destek sözleriyle pazar yerini dolaşan Mehmet Tosun daha sonra Demokrat Parti’nin Yalıkavak Seçim Ofisi açılışına uğrayarak DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP Bodrum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kaynar’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

 

Mehmet Tosun; “Hizmetler Vatandaşımızın Ayağına Gelecek”

 

Mehmet Tosun daha sonra Dirmil Mahallesinde düzenlenen kahve toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılanan Tosun, burada yaptığı konuşmada birçok hizmeti vatandaşın ayağına getireceklerini belirterek, özellikle mobil ödeme ve sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı projeler hazırladıklarını söyledi. Bodrum Yarımadasında birçok mahallede olduğu gibi Dirmil ve Gökçebel Mahallelerinin de halk plajı konusunda problem yaşadığını belirterek, “Bu konuda muhtarımızın görev sürecinde çeşitli girişimleri olmuştur ama henüz sonuçlanmadı. Belediyede bu konuyu sahiplenmediğinden dolayı şu anda konu çözüm bekliyor. İnşallah göreve geldiğimizde Dirmil’de sahilde halk plajı düzenlemek suretiyle siz burada yaşayan vatandaşlarımızı denizimizle ve sahilimizle buluşturacağız” dedi.

 

Mehmet Tosun, ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmalarda Bodrum Yarımadasında olduğu gibi Dirmil Mahallesindeki sorunları da tespit ettiklerini belirterek, hiçbir mazeret üretmeden tüm sorunları gerekli kurum ve kuruluşlara kendilerinin bildirerek Bodrum halkının en iyi belediyecilik hizmetini alabilmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

 

Dirmil Mahallesindeki kahve toplantısının ardından vatandaşların talepleri üzerine ev toplantılarına da katılan Mehmet Tosun, buralarda da vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini tek tek dinleyen Mehmet Tosun, çözüm önerilerini de hazırladıkları projeler üzerinden anlattı.

 

Yalıkavak Mahallesinde gittiği her yerde büyük ilgi ve destekle karşılanan Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:25
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